С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии, но пенсионерам уберут компенсации за электроэнергию. Об этом в эфире «Биринчи радио» 20 сентября сообщил начальник управления по работе с общественностью Соцфонда Женишбек Мукамбетов.

По его словам, такое решение принято в связи с указом президента об индексации пенсий.

Компенсационные выплаты за электроэнергию работали в зависимости от размера пенсий с 2008 года. Эти компенсации получали те, чья пенсия не превышала 1500-2000 сомов, а с 2009 года — чья пенсия не превышала 4 тысячи сомов.

«Все эти компенсации с 1 октября полностью отменяются, поэтому при перерасчете пенсии мы изначально будем исключать эти компенсационные выплаты. Они составляют от 200 до 312 сомов в зависимости от размера пенсии», — сообщил Мукамбетов.

По данным Соцфонда, в Кыргызстане насчитывается 785 тысяч пенсионеров. При этом, по словам Мукамбетова, их число ежемесячно меняется из-за назначения новых выплат.

В начале сентября глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о повышении пенсий с 1 октября 2024 года. Согласно документу, Соцфонд должен до октября увеличить размер базовой части пенсии до 6 900 сомов с учетом надбавок. Сейчас базовая часть с учетом всех надбавок составляет ниже этой суммы. Тем временем страховую часть пенсии поручено увеличить на 18%, но не менее, чем на тысячу сомов.