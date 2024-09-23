Как сообщили в Объединенном мире борьбы, кыргызстанского борца греко-римского стиля дисквалифицировали до 2027 года за нарушение антидопинговых правил.

Допинг — это использование различных естественных или синтетических веществ для увеличения продуктивности организма и улучшения результатов в спорте.

Акылбек Талантбеков выиграл на чемпионате Азии по борьбе, прошедшем в Астане в апреле 2023 года. Тогда он победил казахстанца Диаса Календи и завоевал золотую медаль.

Однако затем в Международном агентстве по тестированию сообщили, что кыргызстанец использовал запрещенный препарат «Метастерон» перед тем соревнованием. За это его отстранили до 12 июня 2023 года. После расследования срок отстранения спортсмена продлили до 11 июня 2027 года.

Теперь золотая медаль, завоеванная Талантбековым, перейдет к его сопернику — Диасу Календи.