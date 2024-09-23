Активист Болот Ибрагимов высказался о предложении депутатов ЖК запретить гражданам снимать на фото и видео милиционеров и затем публиковать материалы в соцсетях.

Ибрагимов заявил, что в законах уже существуют меры против правонарушений в отношении милиционеров и не нужно «выдумывать велосипед».

По словам активиста, среди авторов законопроекта немало тех, кто ранее занимал руководящие должности в МВД и силовых структурах, а, значит, нес отвествность за качество работы своих сотрудников.

«А качество работы милиционеров по сей день [остается] на низком уровне. МВД является одним из самых коррумпированных госорганов в Кыргызстане»,— сказал Ибрагимов.

Активист призвал депутатов не принимать законопроект, потому что он «ведет к полицейскому государству» и оттягивает страну на 10 лет назад.

Ранее депутаты ЖК предложили законодательно запретить снимать милиционеров, так как это якобы порочит честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов и снижает имидж всего государства.

Недавно в соцсетях распространилось видео, снятое с участием инспектора УОБДД в одном из супермаркетов Токмока. На видео правоохранитель взвешивал маленькие бананы и брал чек за них, а в пакет клал большие. В результате инспектора освободили от должности с понижением, а его начальнику объявили выговор.