Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на заседании муниципалитета поручил соответствующим службам пересмотреть систему оплаты за проезд в общественном транспорте.

Так, новая система предполагает, что пассажир, совершая в течение определенного времени одну или более пересадок, может оплатить за проезд только один раз.

«Например, если пассажир за две пересадки (три автобуса) оплачивает 51 сом (по 17 сомов при безналичном расчете), то с этой программой за две пересадки можно будет платить всего 17 сомов», — пояснили в муниципалитете.

В декабре прошлого года депутаты БГК утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Новые тарифы начали действовать с середины января 2024 года. Так, стоимость проезда в автобусах и троллейбусах при оплате наличными составляет 20 сомов, а при безналичной оплате — 17 сомов. В частных автобусах и маршрутках проезд стоит 20 сомов.