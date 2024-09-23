Нацкомиссия по госязыку презентовала приложение для изучения кыргызского языка.

Приложение назвали «Easy Kyrgyz» или «Кыргызча оңой». Оно предназначено для изучения кыргызского языка русскоязычными и англоязычными пользователями уровня А1 (начальный). Приложение доступно для всех моделей смартфонов.

В 2023 году президент Садыр Жапаров подписал закон о госязыке, который обязывает говорить на кыргызском всех чиновников, политиков и госслужащих. Также закон обязывает использовать кыргызский язык в делопроизводстве и документообороте. Кроме того, экзамены по кыргызскому обязали сдавать школьников и абитуриентов.