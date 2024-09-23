Президент Садыр Жапаров встретился в Нью-Йорке с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и вновь предложил обменять внешний госдолг Кыргызстана на «зеленые» проекты.

По его словам, это стало бы значимым вкладом в борьбу с изменением климата.

Это не первый раз, когда Жапаров предлагает ООН, странам и различным финансовым институтам списать внешний долг Кыргызстана в обмен на зеленые инициативы.

В июне 2024 года президент утверждал, что уже две страны предварительно готовы списать Кыргызстану 120$ млн долга.