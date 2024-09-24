Депутат ЖК Дастан Бекешев высказался об инициативе группы парламентариев запретить гражданам снимать на фото и видео с участием милиционеров и публиковать материалы в соцсетях.

По мнению нардепа, этот законопроект «приведет к ужасающим последствиям».

«Вы не сможете защитить свои права, не сможете доказать свою правоту. Вы будете постоянно виноватыми. И все будет на усмотрение уже не суда, а милиции. Это самое страшное, что может произойти с добропорядочными гражданами, которые в любом случае каждый день сталкиваются с сотрудниками милиции», — отметил Бекешев.

В этой связи парламентарий призвал граждан писать президенту и в парламент для того, чтобы заблокировать этот законопроект. Он добавил, что среди инициаторов документа четверо бывших сотрудников правоохранительных органов — «поэтому понятно, откуда растет этот корень зла».

Ранее несколько депутатов Жогорку Кенеша предложили законодательно запретить снимать милиционеров, так как это якобы порочит честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов и снижает имидж всего государства. В противном случае гражданам грозит штраф в 5 тысяч сомов или арест от пяти до семи суток.