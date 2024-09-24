Глава Кабмин Акылбек Жапаров поручил профильным госорганам до конца 2024 года застраховать все дома в стране, в том числе расположенные в зонах риска. Такое поручение он дал на совещании по вопросам ликвидации последствий селей, произошедших республике за 2024 год.

По его мнению, страхование домов «позволит обеспечить финансовую защиту граждан» в случае повторения стихийных бедствий и минимизировать последствия для семей, потерявших жилье.

В Кабмине не назвали количество домов, которые еще не застрахованы. Однако, по данным Департамента мониторинга и прогнозирования МЧС на 2024 год, в зоне возможного поражения от селевых потоков в Кыргызстане находятся как минимум 55 тысяч жилых домов. Сколько из них застраховано, неизвестно.

«Страхование станет важным инструментом, который поможет людям быстрее восстановиться после стихийных бедствий и уменьшит нагрузку на госбюджет. […] Глава Кабмина отметил, что с каждым годом в связи с глобальным потеплением количество стихийных бедствий будет лишь увеличиваться. В этой связи страхование недвижимого имущества становится необходимой мерой для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении Кабмина.

Также Жапаров поручил организовать информационные кампании для местных жителей, «чтобы они знали, как действовать в экстренных ситуациях».

По данным главы МЧС Бообека Ажикеева, в Кыргызстане на сентябрь 2024 года зафиксирован 331 случай схода селевых потоков, в результате которых пострадали 5354 дома. Из них 102 получили повреждения, а 138 нуждаются в капитальном ремонте.

Текущий год стал одним из рекордных для Кыргызстана по количеству сошедших селей — и по погибшим в них людям. Всего после схода селей в 2024 году погибли 22 человека, из которых большинство — дети.