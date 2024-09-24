Аренда квартиры в Бишкеке — испытание не для слабонервных. Обманутые арендаторы теряют тысячи сомов, доверившись фальшивым объявлениям, а электронные площадки не справляются с фильтрацией подозрительных предложений. Как же не угодить в ловушку аферистов и на что обратить внимание при поиске квартиры?

АлияАлияИмя изменено по просьбе пострадавшей из села Макаренко Ошской области всегда мечтала о жизни в Бишкеке и, наконец, получила шанс учиться в КГТУЧто это?КГТУ — Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова. Так же известен как «Политех».. Но, как и у многих студентов, у нее возникла проблема с жильем. Общежития были переполнены, родственников или знакомых в городе не было — пришлось искать квартиру самостоятельно. Каждый день она следила за объявлениями, но сталкивалась либо с неудобными вариантами на окраинах города, либо с баснословными ценами. Ее родители, работающие учителями, не могли позволить себе такие траты.

Однажды, уже отчаявшись, Алия наткнулась на объявление на LalafoЧто это?Сайт с различными коммерческими объявлениями в Кыргызстане. — агентство предлагало широкий выбор квартир по доступным ценам и в удобных районах. Единственное условие – надо было заплатить 1000 сомов за доступ к базе данных. Алия, надеясь на удачу, быстро перевела деньги.

После оплаты агентство действительно предоставило ей доступ к закрытому телеграм-каналу с объявлениями. Девушка была в восторге от изобилия квартир, но позже выяснилось, что квартиры из базы или уже сданы, или вовсе не сдаются, а агентство перестало отвечать на запросы. Алия поняла, что ее обманули.

«Рады бы фильтровать, но не знаем, как»

Эта схема хорошо знакома мигрантам, работающим в России, где люди уже не ведутся на такие предложения. Но в Бишкеке, судя по сообщениям в соцсетях, неопытные искатели жилья нередко попадаются на подобные уловки. Специалисты по аренде жилья связывают это с изменениями структуры спроса на аренду жилья в столице.

Риэлтор Малика Кадырова отмечает, что если раньше спрос на аренду квартир в городе имел выраженный сезонный характер, то сейчас он постоянный. «Арендуют жилье приезжие из России, Индии, Пакистана. Кыргызские мигранты, вернувшиеся обратно, тоже активно арендуют. Также есть наши местные, которые подешевле арендуют в основном», — перечисляет она.

По оценке ресурса house.kg, с 2022 года цены на аренду жилья в Бишкеке выросли на 34%. И хотя таких запредельных ставок, как в начале российской мобилизации, уже нет, на довоенный и допандемийный уровень цены не вернулись. Все это поддерживает бум на рынке — и создает благоприятную почву для махинаций, о которых пострадавшие кыргызстанцы рассказывают в соцсетях.

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«Клооп» обратился в два агентства недвижимости, на которые жалуются некоторые пользователи соцсетей. В одном из них («Имарат») ответили, что «[в их телеграм-канале] сидят больше 1000 людей и больше половины из них уже нашли квартиру». Где именно нашли, не уточняется. Аккаунт агентства «Фридом» на запрос журналистов вообще не ответил.

Электронные площадки объявлений в Кыргызстане пока не могут верифицировать подлинность объявлений об аренде жилья. «Наша аудитория растет, соответственно и мошенники тоже [развиваются], — объяснили “Клоопу” в отделе продаж Lalafo. — Наши модераторы борются с этим. В наших соцсетях, чатах мы отправляем уведомления, что не надо никому переводить деньги или [давать] номер карты. То есть мы предупреждаем, компания предупреждает. Мы бы рады фильтровать такие предложения, но пока не понимаем, как это сделать эффективно».

Есть и другие схемы обмана. Вот несколько популярных:

Платный просмотр или «бронирование»



Некто размещает привлекательное объявление об аренде жилья, выдавая себя за собственника. В действительности квартира может и вовсе не существовать. Вы звоните по объявлению и слышите, что на квартиру много претендентов и кто-то вот-вот собирается внести предоплату, чтобы забронировать ее. Поэтому, чтобы опередить других, надо внести небольшой аванс.

Другой вариант схемы — «собственник» жалуется на неудобство поездки к квартире и предлагает перевести символическую плату за возможность ее осмотреть. Как и в первом случае, после перевода «аванса» телефон по объявлению перестает отвечать.

Поддельные сайты



Авторы схемы создают фальшивый сайт с доменом, почти идентичным названию популярной площадки объявлений. Потенциальный арендатор получает подборку выгодных предложений через мессенджеры или почту и переходит по ссылке на привлекательное объявление. После общения с «арендодателем» клиенту предлагают оплатить аренду онлайн, уверяя, что платеж пройдет через безопасный ресурс. Пользователь вводит данные карты, которые тут же попадают к «риэлторам».

В другой версии схемы объявление размещается на реальном сайте, но «собственник» переводит общение в мессенджер и отправляет ссылку на оплату якобы через тот же сайт. Жертва вводит данные на поддельной странице, думая, что транзакция безопасна. Деньги и «риэлторы» исчезают.

Субаренда



Потенциальный арендатор находит привлекательное объявление и связывается с «представителем» собственника, который предлагает осмотреть квартиру, объясняя, что владелец лично приехать не может. Или мошенник подделывает документы, выдавая себя за собственника.

Подписывается договор аренды, арендатор вносит плату, часто за два месяца вперед. Обманщик повторяет эту схему несколько раз, назначая просмотры разным людям в разное время и обещая въезд со следующего месяца. В итоге аферист исчезает, а арендаторы остаются ни с чем.

Не платите до заселения

По мнению главы отдела аренды в агентстве недвижимости «Этажи» Аллы Зиновьевой, мошенничеству способствует стремление хозяев квартир и арендаторов контактировать напрямую, без помощи риэлторов, которые берут за помощь свой процент.

Однако у таких, как Алия, возможности платить комиссию агенту нет. Поэтому, если вы самостоятельно ищете жилье и не хотите попасть в ловушку, вот несколько советов от нескольких сотрудников агентств недвижимости:

Платите только по факту заселения



Не платите денег ни за какие «услуги» до оформления договора на аренду жилья. Добросовестные посредники берут плату за свою помощь только если вы совершили сделку. Арендодателю деньги лучше передавать после подписания договора и только при получении ключей. Лучше всегда платить через банк, чтобы у вас были подтверждения каждого факта оплаты.

Проверяйте арендодателя



Перед заключением договора аренды обязательно проверьте, кто именно сдает вам жилье. Убедитесь, что человек, с которым вы общаетесь, действительно владеет квартирой или уполномочен представлять ее владельца. Попросите его показать документы на право собственности и паспорт.

Правильно составьте договор



Договор аренды нужно составлять в письменной форме с указанием всех ключевых моментов: срок аренды, сумма и условия оплаты, права и обязанности сторон. Важно, чтобы все договоренности были зафиксированы на бумаге, а не остались на словах. По словам риэлторов, если срок аренды превышает 3 года, договор по желанию сторон можно заверить нотариально.

Внимательно осмотрите жилье



Перед тем, как внести оплату, проверьте, соответствует ли жилье заявленным условиям, нет ли скрытых дефектов.

Обращаются ли кыргызстанцы в милицию с заявлениями о мошенничестве на рынке аренды, и если да, то помогает ли им милиция? В пресс-службе МВД и в ГУВД Бишкека обещали ответить на эти вопросы еще месяц назад, но не ответили даже после нескольких напоминаний.