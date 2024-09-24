Администрация Telegram обновила условия предоставления услуг и политику конфиденциальности для всех стран. Как сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, теперь «IP-адреса и номера телефонов нарушителей могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы».

Новые правила мессенджер будет применять во всех странах, где работает Telegram. По мнению Дурова, «эти меры должны отпугнуть преступников».

«Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения незаконных товаров. Мы не позволим недобросовестным пользователям ставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», — заявил Дуров, добавив, что за последние несколько недель команда модераторов мессенджера уже заблокировала весь проблемный контент, обнаруженный с использованием ИИ.

Он призвал всех, кто обнаружит «что-то небезопасное или незаконное» в поиске Telegram, сообщать об этом через бота @SearchReport.

В обновленной политике конфиденциальности Telegram сказано, что мессенджер может раскрыть IP-адрес и номер телефона, если получит «правомерный запрос от соответствующих судебных органов», в котором сказано, что пользователя подозревают по «делу, связанному с преступной деятельностью, нарушающей условия предоставления услуг Telegram». После получения компания проведет юридический анализ запроса и может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя соответствующим органам. Раньше Telegram раскрывал IP-адрес и номер телефона лишь подозреваемых в терроризме.

Павел Дуров в августе провел несколько дней в заключении во Франции. Ему предъявили обвинения по шести преступлениям, среди которых — отказ в предоставлении информации властям. Все обвинения в свой адрес Дуров отверг, отметив, что Telegram взаимодействует с регуляторами стран, чтобы найти «правильный баланс» между приватностью и безопасностью.

Предпринимателя вскоре отпустили под залог в размере 5 млн евро. Он обязан посещать полицейский участок два раза в неделю, ему запрещен выезд из Франции.

Французские СМИ писали, что после задержания Дурова мессенджер начал предоставлять информацию по запросам силовиков из разных стран.