Президент Садыр Жапаров 20 сентября подписал указ, которым назначил дату третьего Народного курултая. Соответствующий указ опубликован в газете «Эркин-Тоо».

Согласно документу, курултай пройдет в Бишкеке 20 декабря и в нем примут участие 700 делегатов из всех регионов страны.

Институт Народного курултая прописан в Конституции. Народный курултай — это общественно-представительное собрание. У него есть совещательные, наблюдательные полномочия, он дает рекомендации по направлениям общественного развития. Обязательными для исполнительной власти они не являются: какие рекомендации делегатов Курултая исполнять, а какие — нет, решает президент.

Первый Народный курултай прошел в ноябре 2022 года, а второй — в декабре 2023 года. Первый курултай созвал президент Садыр Жапаров своим указом, несмотря на то, что законопроект «О Народном курултае», инициированный им же, парламентский комитет до этого отклонил.

Юристы называли созыв первого Народного курултая президентом незаконным и отмечали, что без конституционного закона глава государства превысил свои полномочия. В администрации президента говорили, что все законно.

Сам закон «О Народном Курултае» президент подписал в июле 2023 года. Согласно документу, делегатов избирают только на период проведения курултая.