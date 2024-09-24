Администрация президента поддержала инициативу мэрии Бишкека по ограничению на использование личных авто муниципальными служащими два дня в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Теперь всем госслужащим в Бишкеке рекомендовано по вторникам и четвергам пользоваться исключительно общественным транспортом. Соответствующее поручение направлено в министерства и ведомства.

В муниципалитете считают, что таким образом госслужащие смогут «глубже понять проблемы, с которыми сталкиваются простые граждане при использовании общественного транспорта».

Ограничение на использование личного авто для муниципальных служащих ввели в мае этого года. В мэрии отмечали, что эта мера принята в целях улучшения экологической обстановки, мониторинга состояния общественного транспорта, а также позволит снизить загруженность дорожной сети и сократит время пробок.

Недавно в муниципалитете отчитались, что 64 руководителя и сотрудника мэрии не исполняли поручение мэра и в отношении них приняты дисциплинарные меры.