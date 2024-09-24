В Оше 13-летнюю девочку похитили в международном аэропорту Оша для принудительного вступления в брак. Об этом «Клоопу» сообщили в областной патрульной службе.

По данным милиции, инцидент произошел 23 сентября около 20:00.

Бабушка встретила подростка в аэропорту и пошла позвать дедушку, но когда вернулась — девочки уже не было. Она обратилась в милицию.

«Следуя ориентиру, автомобиль Kia K5, в котором везли девочку, был остановлен в Ноокатском районе. Подозреваемого допрашивают», — сообщили в областной милиции.

Подозреваемым оказался 31-летний житель города Кызыл-Кия. Ведется расследование.