Депутат Дастан Бекешев предложил рассмотреть в Комитете ЖК по транспорту и коммуникациям вопрос о том, как иностранная компания получила право на регистрацию телефонов в Кыргызстане. С таким предложением он выступил на заседании парламента 25 сентября.

По словам Бекешева, некоторые граждане сталкивается с тем, что, даже заплатив 600 сомов за регистрацию нового мобильного устройства, телефон не регистрируется.

Когда мы рассматривали законопроект, говорили, что этим будет заниматься отечественная компания. А теперь этим занимается кто-то, кто приехал из России. На основании какого решения, договора и тендера Кабмин предоставил такое право? Офиса у них тут нет. Непонятно, кто получает деньги за регистрацию от наших граждан. Мало того, это еще и плохо работает. Кабмин не контролирует,— сказал он и предложил выяснить, почему иностранной компании передали право на регистрацию всех телефонов в КР.

В Кыргызстане с 25 июня внедрена обязательная регистрация всех мобильных телефонов в Госсистеме идентификации (ГСИ). C этого дня все ввозимые в страну устройства должны регистрироваться на границе, а уже находящиеся на территории КР телефоны должны быть зарегистрированными в течение 30 дней. С 16 августа телефоны, не прошедшие регистрацию, стали отключать.

Уполномоченным госорганом в вопросе регистрации телефонов является ГКНБ, а регистрацией IMEI-кодов телефонов занимается ОсОО «Инмобайлс». По данным Минюста, она является компанией с иностранным участием. ОсОО «Инмобайлс» была зарегистрирована в 2021 году. Учредителями являются Шарбель Эль Литани и Татьяна Козырская.