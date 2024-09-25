Чуйский областной суд 25 сентября оставил в силе решение Аламудунского райсуда о лишении свободы на 10 лет сторонника Алмазбека Атамбаева и члена партии «Социал-Демократы» Алгу Кылычева за захват заложников по событиям в Кой-Таше. Об этом «Азаттыку» сообщил его адвокат Жанат Гулжигитов.

По его словам, теперь они намерены обжаловать решение областного суда в Верховном суде.

Свое решение Аламудунский райсуд вынес 21 июня. Сам Кылычев тогда заявил, что считает приговор суда «политическим преследованием».

Активиста Алгу Кылычева задержали в августе 2019 года спустя два дня после штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Кылычев был доме Атамбаева в Кой-Таше, в который пытались прорваться сотрудники милиции и спецназа, чтобы задержать бывшего президента.

Следователи считали, что Кылычев участвовал в захвате заложников — шестерых бойцов спецназа.