Налоговая служба оштрафовала кондитерский дом «Куликовский» за нарушения в утилизации просроченной продукции. Об этом «Азаттыку» сообщил гендиректор компании Денис Гайворонский.

Он отметил, что сейчас компания продолжает работу в штатном режиме.

Мы столкнулись с неожиданным требованием, но теперь будем адаптироваться к этой системе и стараться соблюдать все законы,— отметил он.

По его словам, главной претензией к компании стало выявленное отклонение суммы списания просроченной продукции, которая реализуется через другие торговые точки (магазины, супермаркеты). По законодательству, такие товары должны уничтожаться в присутствии спецкомиссии Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Однако, учитывая ежедневные небольшие объемы возвратов, не всегда компания могла соблюдать это правило и утилизировала продукцию самостоятельно, без участия спецкомиссии, отметил Гайворонский.

В ТПП же заявили, что компания ни разу не обращалась к ним по вопросу утилизации своей просроченной продукции.

Ранее, 4 сентября, несколько СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что сотрудники ГКНБ обыскали офис «Куликовского». По данным изданий, тогда изъяли документы, компьютеры и опечатали кабинет бухгалтерии. Предварительной причиной обысков в компании назвали предполагаемые налоговые нарушения. В самом ГКНБ с тех пор не сообщили никакой информации по этому делу.

«Куликовский» — одна из крупнейших сетей кондитерских в Кыргызстане. По данным, указанным на сайте компании, у «Куликовского» более 100 филиалов в Кыргызстане, Казахстане и России, в которых работают около 1500 сотрудников.