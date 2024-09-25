Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток 18 сентября посетили учреждение №53 СИН.

Им сообщили, что подследственного Е.С. 15 сентября милиционеры избили в здании Ала-Букинского РОВД.

Наццентр составил форму медосмотра (Стамбульский протокол) по поводу насилия, пыток и жестокого обращения с гражданином. Собранные материалы направлены в прокуратуру.

В УВД Джалал-Абадской области же сообщили «Клоопу», что 12 сентября в дежурную часть Ала-Букинского РОВД поступило сообщение о том, что неизвестные лица преследовали авто и открыли огонь в селе Жапа-Салды.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Назначены экспертизы. Милиционеры допросили подозреваемого Е.С., который ранее был судим.

Сейчас отдел внутренних расследований и проверок МВД по Джалал-Абадской области проверяет форму медосмотра, составленную Наццентром.