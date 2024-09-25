Президент Садыр Жапаров 24 сентября выступил на общих дебатах 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В своей речи глава государства заявил о необходимости инвестировать в бедные и уязвимые страны вместо военных расходов.

«Нам нужно сделать так, чтобы деньги, которые идут на войны, разрушение, смерть, могли бы пойти на созидание или решение глобальных вызовов для всего человечества, для помощи странам в их борьбе с изменением климата, для предотвращения массового переселения и глобальной миграции. […] Инвестируя в будущее бедных стран, […] мы можем создать более стабильный и безопасный мир»,— отметил он.

Жапаров сказал, что Кыргызстан готов содействовать усилиям Генассамблеи и Совбеза ООН, направленным на установление стабильного миропорядка и достижение целей устойчивого развития. В этой связи Кыргызстан выдвигает свою кандидатуру на место Непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Также глава государства вновь предложил использовать механизм по обмену долга на «зеленую экономику», чтобы помочь развивающимся странам бороться с изменением климата. По его словам, Кыргызстан уже работает над созданием Климатического Трастового фонда, который будет финансировать экологические проекты в горных регионах.

Кроме того, президент сказал, что в следующем году в КР начнут строительство «зеленого города» в Кемине.

В заключение Жапаров заявил, что Кыргызстан уделяет особое внимание вопросам климата в осуществлении своей национальной политики и основываясь на принципах зеленого развития планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.