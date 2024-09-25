Глава Кабмина Акылбек Жапаров 25 сентября принял участие в закладке капсулы, символизирующей начало освоения крупнейшего титаномагнетитового месторождения в Кыргызстане — Кызыл-Омпол на участке Таш-Булак.

«Месторождение Кызыл-Омпол содержит миллионы тонн титаномагнетита. Титан — ценный металл, который используется в различных отраслях, в том числе в медицине, авиации и космонавтике. Разработка этого месторождения позволит нам не только увеличить экспорт, но и создать новые рабочие места, что даст импульс развитию экономики страны», — заявил он.

При этом глава Кабмина подчеркнул, что при извлечении титаномагнетита будут применяться технологии, гарантирующие безопасное извлечение сопутствующих минералов, таких как уран и торий.

«Эти элементы будут вывозиться в строгом соответствии с международными стандартами безопасности»,— пообещал Жапаров.

В Кыргызстане в конце июня отменили запрет на разработку урановых месторождений в Кыргызстане, который действовал был введен в 2019 году на фоне протестов против добычи урана в месторождении Кызыл-Омпол.

По данным администрации президента, месторождение Кызыл-Омпол содержит около 14,7 млн тонн руды. Из них 95% составляет титаномагнетит, 3% – фосфор, 2% – цирконий, 0,22% – торий и 0,17% – уран.