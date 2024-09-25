Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 25 сентября отказали Аскару Акаеву в восстановлении ему статуса экс-президента. За отказ проголосовал 71 депутат, а двое — выступили против.

Спикер Нурланбек Шакиев, комментируя решение заявил, что «парламент принял верное решение».

«Это был очень важный вопрос. Мы все видели с какими трудностями столкнулась наша страна за годы независимости. Плохого было больше, чем хорошего. В этом есть вина Аскара Акаева, как первого президента. В том числе Аксыйские события. Избиратели из Аксы с глубокой обеспокоенностью следили за этим вопросом. Я думаю, что парламент принял верное решение. Сво. оценку этому даст история и народ», — подытожил Шакиев.

О том, что Акаев намерен вернуть себе статус экс-президента Кыргызстана стало известно 5 сентября.

Позже намерения Акаева прокомментировал президент Садыр Жапаров. Он сказал, что решение по этому вопрос должен принять сам парламент и он «не может навязывать свое мнение».

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Сейчас статус экс-президента есть только у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой.

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