В Ленинском райсуде Бишкека 26 сентября прошли прения сторон по делу бывших и действующих сотрудников Temirov Live. На нем гособвинение запросило для каждого фигуранта дела по шесть лет лишения свободы. Сами обвиняемые не согласны с обвинениями в свой адрес и удивлены запросом прокурора.

Шесть лет колонии

На прениях прокурор выступил с обвинительной речью, призвав суд признать 11 фигурантов дела виновными в «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» (часть 3 статьи 278 УК КР).

Двоих фигурантов дела — главу YouTube-проектов Temirov Live и «Айт Айт Десе», жену Болота Темирова Махабат Тажибек кызы и журналиста «Алга Медиа» Актилека Капарова — обвиняют в «организации» этих призывов. А остальные фигуранты дела — сотрудники проектов Temirov Live и «Айт, Айт Десе» Айке Бейшекеева, Акыл Орозбеков, Максат Тажибек уулу, Сапар Акунбеков, Жумабек Турдалиев, Азамат Ишенбеков, работающий в «Арча Медиа» Сайпидин Султаналиев, а также журналист «ПолитКлиники» Тыныстан Асыпбеков — проходят по делу «пособниками».

Изначально в деле было 13 фигурантов, но дела основателя Temirov Live Болота Темирова и журналиста «Айт Айт Десе» Улана Нурмамбетова выделили в отдельное производство.

Сомнительные эксперты

В ходе прений адвокаты защиты заявили о несостоятельности экспертизы по делу и допущенных нарушениях, а также об отсутствии состава преступления. Защитник Нурбек Сыдыков, представляющий интересы Тыныстана Асыпбекова, поставил под сомнение законность и качество экспертизы, так как вопросы экспертам со стороны гособвинения были сформулированы «некорректно». По его словам, эксперты не смогли дать ответы на элементарные вопросы адвокатов и обосновать свое заключение.

«Эти экспертные заключения нельзя использовать в качестве доказательства. Если бы эти заключения увидели настоящие эксперты, они заплакали бы. Один из допрошенных нами экспертов ответил, что он не является экспертом и не состоит в реестре экспертов, а является лишь научным сотрудником», — цитирует Сыдыкова Kaktus.media.

Другой адвокат Нурсултан Жаныбек в своем выступлении отметил, что эксперты, привлеченные следствием к делу журналистов «не вызывают доверия».

Одним из экспертов по этому делу является Азамат Жанышбек уулу — он научный сотрудник Института государства и права Национальной академии наук (НАН). Его бывший коллега Жоомарт Карабаев обвинял Жанышбек уулу в получении денег от силовиков за подготовку «незаконных» экспертиз для ГКНБ. Сам Карабаев сейчас тоже под стражей, ему предъявлено обвинение в «призывах» к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти. Экспертизу по его делу сделал тот же Азамат Жанышбек уулу.

Перед прениями, на заседании 26 сентября, должны были допросить независимую лингвистку-экспертку Нуржан Нарынбаеву. Ранее по просьбе стороны защиты она делала экспертизу по рассматриваемым в деле видеоматериалам и не нашла в них призывов к захвату власти. Это заключение приобщили к материалам дела. Однако Нарынбаева опоздала на заседание, и суд перешел к прениям, не допрашивая ее.

Нет доказательств вины

В своем выступлении Махабат Тажибек кызы заявила, что в видео, ставшем поводом уголовного преследования, речь шла о деятельности главы МВД Улана Ниязбекова, а призывов к захвату власти и организации беспорядков в нем не было.

Журналист Сапар Акунбеков сказал, что был стажером «Айт Айт Десе», и «помыслов и желаний» в политической дестабилизации у него нет.

«На шесть лет хотят посадить ни за что. Я сам не понимаю суть обвинений, предъявленных мне. Речь идет о жизни человека, прошу вас принять справедливое решение», — цитирует его Kaktus.media.

По мнению же Актилека Капарова, любому здравомыслящему человеку и даже прокурору «должно быть смешно от абсурдности этого дела».

«В ходе уголовного дела не удалось доказать предъявленные мне обвинения. В связи с этим каждый день своего нахождения за решеткой я буду считать пыткой», — заявил он.

Тыныстан Асыпбеков добавил, что вина журналистов не доказана, а значит, их должны оправдать.

«Наши видео никому не нанесли вреда. Если бы мы совершили большое преступление — тогда были бы согласны. Но [требование прокурора] о шести годах [колонии] очень удивило нас», — сказал он после процесса.

Следующее заседание по делу назначено на 3 октября. На нем фигуранты дела выступят с последним словом, а судья огласит приговор.

Милиция задержала бывших и действующих сотрудников проектов Temirov Live и «Айт, Айт десе» 16 января 2024 года после обысков в их домах. На момент ареста некоторые задержанные уже не работали в этих проектах.

Поводом для ареста журналистов стало заключение экспертизы, которая установила, что «материалы, опубликованные на страницах Temirov Live и “Айт, Айт Десе” содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам». Основатель изданий Болот Темиров же связывал задержание своих коллег с журналистской деятельностью.

В апреле суд отпустил под домашний арест часть фигурантов дела. Под стражей в СИЗО-1 все еще остаются Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актилек Капаров и Айке Бейшекеева.