В Ленинском райсуде Бишкека 26 сентября начались прения по делу бывших и действующих сотрудников Temirov Live.

На заседании прокурор запросил для всех фигурантов дела по 6 лет лишения свободы и взять фигурантов под стражу в зале суда.

На этом заседании должны были допросить независимую экспертку Нуржан Нарынбаеву, которая в своей экспертизе не нашла призывов к захвату власти. Однако она пришла на процесс с опозданием, и суд перешел к прениям.

В деле журналистов Temirov Live 13 фигурантов. 11 действующих и бывших сотрудников проекта задержали 16 января по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» призывов к беспорядкам, а остальным журналистам, включая расследователя Болота Темирова и журналиста Улана Нурманбетова, предъявили обвинения в «пособничестве» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.