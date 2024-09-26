Глава ГКНБ на открытии очередного здания для сотрудников спецслужб в Баткенской области призвал подчиненных не поддаваться влиянию родственников и близких, находясь на госслужбе.

«Не общайтесь ни с одним моим родственником, ребенком и не выполняйте их указания и просьбы. Потому что вы не обязаны это делать. А если намереваетесь общаться с ними по телефону, встречаться, и я узнаю об этом, то в отношении вас будет начато служебное расследование», — сказал он, подчеркнув, что никогда не решал личные проблемы за счет своей работы.

Ташиев также напомнил о прошлых президентах, устраивавших семейно-клановое правление. Он отметил, что народ никогда этого не забудет.

«Задача, поставленная нам президентом, также заключается в том, что мы не должны вовлекать во власть ни одного из родственников или близких», — сказал он.

Вместе с тем Ташиев отметил, что его родственник, подозреваемый в мошенничестве, уже третий месяц находится в СИЗО ГКНБ.

«Сначала он вернет деньги, полученные обманным путем. Затем понесет ответственность в рамках закона и только потом выйдет на свободу. Если мои близкие нарушают закон, беспощадно боритесь с этим, привлекайте их к ответственности», — обратился глава спецслужбы к своим подчиненным.

17 июля стало известно о задержании свояка Камчыбека Ташиева. По данным следствия, он вступил в сговор с гражданином Турции и присвоил крупную сумму денег одного из местных предпринимателей. Обоих водворили под стражу.