Президент Садыр Жапаров в интервью госизданию «Кабар» заявил, что Аскар Акаев внес большой вклад в становление Кыргызстана.

«Но природа жизни такова: ты можешь 99 раз делать хорошие дела, но единожды ошибиться, и это не прощается»,— сказал глава государства.

Затем Жапаров перечислил ошибки, которые, по его мнению, допустил Акаев в период его правления.

«Он не смог проконтролировать процесс приватизации. Жадные госслужащие разграбили имущество народа. Они разрушили работавшие заводы и фабрики и продали станки иностранным государствам»,— заявил он.

Президент также заявил, что во времена Акаева было разрушено сельское хозяйство. Однако Жапаров отметил, что в этом нет вины Акаева, поскольку «он ученый, а не фермер». По мнению главы государства, в этом виновен некомпетентный министр, разваливший сельское хозяйство. Но он подчеркнул, что Акаев ошибся в вопросе кадровой политики.

По словам Жапарова, главная ошибка Акаева — «нельзя было доводить до такого, чтобы народ его прогнал».

«После 10 лет правления надо было уйти. […] Люди начинают уставать, если видят одно и то же лицо. Поэтому в мире есть правило, что президентский срок ограничен одним сроком в 7 лет или двумя сроками по 4-5 лет. Это правило внедрили не просто так. Оно введено из мирового опыта, чтобы один человек не был президентом долгое время. Человек слаб. Или власть настолько сладка, не знаю»,— заявил президент.

В связи с этим Жапаров подчеркнул, что если бы Акаев не довел до ситуации, когда его изгнал народ, то его портрет висел бы в новом здании «Белого дома» как первого и экс-президента страны.

Ранее Аскар Акаев обратился в Жогорку Кенеш с просьбой вернуть ему статус экс-президента КР. Однако 25 сентября парламент отказал ему в этом.

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.