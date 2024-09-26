Президент Садыр Жапаров в интервью госизданию «Кабар» заявил, что не чувствует сладости власти, поскольку на его плечах лежит ответственность за судьбу страны и народа.

«Будь я во главе прежней системы, где не было ответственности, возможно, сладость власти была бы ощутима. Ведь ты ни за что не отвечал, а только наслаждался. Успешные дела президент присваивал себе, а неудачные — сваливал на правительство и парламент. Президент сидел за кулисами, что привело к смене 35 премьер-министров за 30 лет. В итоге государство топталось на одном месте, не развиваясь вперед», — сказал глава государства.

Нынешняя система, по словам Жапарова, изменена коренным образом, в которой на законодательном уровне принята ответственность президента.

«Сколько бы ни сменилось премьеров, ответственность за судьбу народа и государства лежит на президенте. Кто бы ни стал президентом после меня, он будет отвечать перед народом и за хорошее, и за плохое. Как говорится, «у семи нянек дитя без глаза», ответственность должна быть на одном человеке. Наша страна едва не развалилась из-за анархии», — заявил Жапаров.

Президент отметил, что теперь нужно в первую очередь развивать экономику и улучшать жизнь людей, поставив политику на второй план.

«За 30 лет политизации мы не нашли ничего хорошего. Приведу только один пример: мы на 100 лет технологически отстаем от соседнего Китая. Теперь будем сокращать разрыв в короткий срок — за 20-30 лет»,— заключил Жапаров.

После прихода к власти Садыр Жапаров провел референдум по смене формы правления с парламентско-президентской на президентскую. Также была принята новая редакция Конституция, которая существенно усилила полномочия президента.