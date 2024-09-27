Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Кыргызстана прекратить преследования бывших и действующих журналистов Temirov Live.

«Осуждение хотя бы одного из 11 журналистов-расследователей Temirov Live по таким явно надуманным и ответным обвинениям нанесет еще один серьезный удар по международной репутации Кыргызстана»,

— считает Гульноза Саид, координаторка программы CPJ по Европе и Центральной Азии.

Организация призвала правительство Кыргызстана «прекратить свою беспощадную кампанию против издания и его основателя Болота Темирова» и снять обвинения с журналистов.

Накануне в Ленинском райсуде Бишкека прошел процесс по делу бывших и действующих журналистов Temirov Live. На нем прокурор запросил для всех фигурантов дела по шесть лет лишения свободы. Следующий процесс состоится 3 октября, где фигуранты дела выступят с последним словом.

В деле журналистов Temirov Live 13 фигурантов. 11 действующих и бывших сотрудников проекта задержали 16 января по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» призывов к беспорядкам, а остальным журналистам, включая расследователя Болота Темирова и журналиста Улана Нурманбетова, предъявили обвинения в «пособничестве» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop