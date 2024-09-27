МВД Кыргызстана сообщило о задержании в России кыргызстанца А.М 1991 года рождения, подозреваемого в совершении нескольких преступлений — нападения в Оше, а также убийства с разбоем в Бишкеке. А точнее, убийство и разбой касаются тела мужчины, обнаруженного в багажнике автомобиля в аэропорту «Манас» в октябре 2019 года. Тогда были задержаны несколько человек, но А.М удалось скрыться — и вот, в 2024 году он задержан.

Если о подозреваемом в убийстве нам известны только инициалы и тот факт, что он был ранее судим неоднократно за совершение тяжких преступлений, то об убитом известно больше. О нем «Клооп» рассказывал в расследованиях о контрабанде и коррупции в таможне.

22 октября 2019 года Хусан Керимов отправился в аэропорт «Манас». Он был 39-летним таксистом и имел подработку — он был курьером Айэркена Саймаити. Обычно все проходило как по часам: он звонил по заранее условленному номеру, встречал человека в терминале, брал у него деньги и садился в самолет до Стамбула. Перед взлетом он делал селфи и отправлял его куратору, тем самым сообщая, что он и его ценный груз в безопасности. Но в тот день Керимов был убит — а деньги похищены.

Когда Керимов пропал, Саймаити решил рассказать свою историю журналистам расследователям и передал им доказательства существования контрабандной сети, с которой были связаны экс-зампред таможни Райымбек Матраимов и иностранный бизнесмен Хабибулла Абдукадыр. Тот самый, кого нынешние власти Кыргызстана называют инвестором — впрочем, до того он приходил на инаугурацию Сооронбая Жээнбекова и фотографировался в теплой компании Алмазбека Атамбаева и его супруги.

Саймаити был убит, как и его курьер, в 2019 году. Его убили в кафе в Стамбуле, Турция.