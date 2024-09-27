Первомайский райсуд Бишкека 26 сентября заключил под стражу Алмамбета Салиева, который занимал должность замруководителя аппарата президента, когда страну возглавлял Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщили в пресс-службе суда, Алмамбета Салиева обвиняют по статье «Злоупотребление должностным положением». Его заключили под стражу до 4 ноября.

О задержании Алмамбета Салиева накануне сообщили ряд СМИ. В самом ГКНБ не комментировали задержание Салиева.

Это не первый арест Салиева. В 2021 году спецслужба задержала его по факту незаконного обогащения. По версии следствия, Салиев во время занимаемой им должности замруководителя аппарата президента, приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами.

На должность замруководителя аппарата президента его в 2017 году назначил экс-президент Сооронбай Жээнбеков. За время службы Салиева не раз называли «серым кардиналом», который курирует действия силовиков и правоохранительных органов.

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