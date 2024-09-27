В Бишкеке 27 сентября прошел круглый стол, где обсуждался законопроект о штрафах за оскорбления в СМИ и интернете.

На нем депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев заявил, что этот законопроект, в случае его принятия, будет работать «только в отношении тех журналистов и пользователей интернета, которые будут критиковать существующую власть».

«Либо инициаторы сами не понимают, что вносят, либо на самом деле хотят, чтобы министр культуры стал главным «штрафователем» интернет-нарушителей. Министерство [культуры] определяет нарушителей, и оно же налагает штраф. Это же новая страница в нашей правоохранительной практике. Такого не бывает. Штрафы должны налагать соответствующие органы»,— заявил нардеп.

Он добавил, что ряд депутатов парламента выступают против принятия этого законопроекта. По его мнению, или парламент должен отклонить проект закона, или же правительство должно отозвать документ и признать его неудачным.

«Законопроект направлен только в одну сторону: закрыть рты людям, желающим высказать свое мнение, которое может отличаться от мнения руководящих работников»,— заключил парламентарий.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. Согласно документу, за оскорбление или клевету в СМИ в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».