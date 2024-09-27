Айке Бейшекеева — журналистка Temirov Live. 16 января, в ее день рождения, журналистку задержали, как и ее коллег. Она находится в заключении уже девять месяцев. А накануне прокурор потребовал осудить всех фигурантов этого дела на шесть лет лишения свободы.

Пока в Кыргызстане Бейшекееву судят за журналистику, обвиняя в призывах к беспорядкам, которых не было (ни беспорядков, ни призывов), в Праге она стала лауреаткой международной премии Cena Gratias Tibi за мужество в отстаивании прав и свобод.

«В прошлом году эту награду получила молодая журналистка из Египта. А два года назад — молодой активист из Кубы»

, — рассказывает журналист Болот Темиров.

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