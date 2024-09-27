Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева заявила, что штрафы в 100 тысяч и 200 тысяч сомов за клевету и оскорбления в СМИ и интернете необоснованно высоки.

«В законопроекте также необходимо учесть, что применение данных штрафных санкций должно определяться исключительно в судебном порядке, а не со стороны Минкультуры»,

— сказала акыйкатчы.

Джаманбаева считает, что сумма штрафа не соответствует принципу соразмерности, «так как размер наказания за совершение правонарушения должен быть значительно меньше, чем за совершение преступления. А клевета и оскорбление не относятся к преступлениям».

Кроме этого, омбудсменка отметила, что по Гражданскому кодексу и постановлению пленума Верховного суда КР «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» за защитой чести, достоинства и деловой репутации нужно обращаться в суд.

Акыйкатчы заявила, что законопроект нуждается в доработке, поэтому призвала инициаторов отозвать его.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. Согласно документу, за оскорбление или клевету в СМИ в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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