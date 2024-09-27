Кыргызские правозащитники продолжают бороться с решениями властей, нарушающими кыргызские же законы, Конституцию и международные договоры.

Правозащитники из «Бир-Дуйно» 26 сентября обратились в Административный суд Бишкека, требуя признать постановление Кабмина об утверждении положения реестра НКО недействительным. Постановление приняли еще в августе — изучив его, юристы пришли к выводу, что Кабмин превысил свои полномочия.

По словам правозащитников, постановление не соответствует ни Конституции, ни ряду законов Кыргызстана, ни постановлению самого Кабмина за 2022 год.

Также юристы отметили, что из-за реестра НКО не выполняются и обязательства Кыргызстана по международным соглашениям — например, по Пакту о гражданских правах — и не соблюдаются принципы ОБСЕ и ООН.

Правозащитники добавили, что в мае обращались в Конституционный суд из-за положений, внесенных в закон об НКО. Они также просили признать новые положения недействительными. Но судебная коллегия отказала в принятии ходатайства.

В мае Минюст Кыргызстана утвердил положения о порядке ведения реестра «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя», и проведения проверки их деятельности.

Президент подписал закон «об иностранных представителях» 2 апреля, пояснив, что принятие поправок пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях». Также Садыр Жапаров заверил, что НКО не будут подвергаться преследованиям.

Глава государства подписал поправки, несмотря на то, что ранее десятки НКО и активистов обращались к нему с призывом не делать этого. По их мнению, нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер.

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