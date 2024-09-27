Ошском областном роддоме 22 сентября 15-летняя жительница Ноокатского района стала матерью. Об этом «Клоопу» сообщили в областной милиции.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

Подозреваемым оказался 28-летний житель Ноокатского района. Его задержали.

Ошский областной суд 26 сентября заключил его под стражу на два месяца. Следствие продолжается.

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