Накануне в соцсетях распространилось письмо бывшего сторонника президента Мелиса Аспекова. В нем он попросил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева возбудить уголовное дело по факту передачи ему $3 млн Райымбеком Матраимовым, которые позже Аспеков якобы передал Садыру Жапарову «для организации антимитинга 9 октября 2020 года».

«Также прошу вас изъять и проверить на законность уголовное дело, возбужденное в 2021 году ГСУ МВД по факту передачи мне $1 млн самим Садыр Жапаровым в конце 2020 года для агитации предвыборного штаба по Чуйской области. Это уголовное дело по непонятным мне причинам ГСУ МВД прекратило, несмотря на все факты и расписки, которые я предоставил в ходе следствия», — написал Аспеков.

В ответ Ташиев заявил, что Аспеков «обманывал крупных бизнесменов, таких как Райым Матраимов, брал у них деньги якобы для Садыра Жапарова, а затем присваивал эти средства».

«За это он сидит в тюрьме. […] Он взял $250 тысяч у экс-главы «Кыргыз темир жолу» Дашкова, говоря ему, что эти деньги пойдут на избирательную кампанию Садыра Жапарова. Однако он присвоил эти деньги. Все это доказано. Он оказался в тюрьме после того, как это все вышло наружу. Пусть вернет деньги, и потом, может быть, он выйдет. Это деньги госпредприятия «Кыргыз темир жолу», то есть государства», — сказал Ташиев, добавив, что Аспеков получал деньги и от других бизнесменов, но те якобы отказались писать заявление.

По мнению Ташиева, если бы Матраимов хотел передать деньги Жапарову, то вручил бы их лично или через родных.

«Если же Матраимов действительно передал Аспекову такие деньги, то можно считать, что Аспеков и их присвоил. Матраимова уже спрашивали по этому поводу. Он ответил, что не знает Аспекова и деньги ему не передавал. Поэтому мы не обращаем внимания на такие огульные заявления», — заключил глава ГКНБ.

Аспеков был известным соратником и сторонником Садыра Жапарова. В марте 2024 года он уже заявлял о том, что во время октябрьских событий 2020 года Садыр Жапаров получил $3 млн от экс-таможенника Райымбека Матраимова. Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков назвал это ложью.