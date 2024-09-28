Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» снова высказался о деле бывших и действующих сотрудников Temirov Live. 11 журналистов по этому делу обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и гособвинение запросило для них по шесть лет лишения свободы.

Глава государства отметил, что ложная информация не является частью свободы слова.

«Свобода слова в Кыргызстане есть, была и будет. […] Что касается 11 журналистов, то только двое из них действительно журналисты. Остальные, как говорят, имеют образование только на уровне 11-го класса. Как можно отрицать тот факт, что им заплатили какие-то деньги, чтобы они сидели в соцсетях и распространяли ложные сообщения, призывающие к беспорядкам? Еще раз повторяю, ложная информация, призывающая к беспорядкам, не является частью свободы слова», — сказал он.

О том, что задержанные 11 человек якобы не имеют профессионального диплома, президент говорил и ранее, называя их «непрофессиональными журналистами». В ответ на этом основатель Temirov Live Болот Темиров писал, что задержанные имеют диплом, в том числе об окончании факультетов журналистики.

В заключение президент заявил, что власти открыты к сотрудничеству со СМИ.

«Не распространяйте ложную информацию в соцсетях, не клевещите без доказательств, не задевайте чью-то честь. Вы можете где угодно по стране высказывать свои требования или критику, в том числе в адрес власти, но с доказательствами. Мы исправим свои недостатки и постараемся решить ваши вопросы», — заявил Жапаров.

Милиция задержала 11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live 16 января по обвинению в призывах к массовым беспорядком. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

Ранее ряд международных правозащитных организаций обратились к властям Кыргызстана с призывом прекратить уголовное преследование журналистов и снять с них обвинения.