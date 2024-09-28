Президент Садыр Жапаров в очередном интервью «Кабару» высказался о законопроекте о штрафах «за клевету и оскорбления» в СМИ и интернете. Ранее с призывом отозвать проект закона выступили омбудсмен Джамиля Джаманбаева и некоторые депутаты.

Глава государства рассказал, что узнал об этой инициативе Минкультуры «вчера, после того как начались обсуждения в соцсетях».

«На мой взгляд, необходимости в его отзыве нет, так как пока это лишь проект. Пусть те же депутаты или СМИ вносят свои предложения, добавления или изменения. Я тоже против штрафов в размере 100 тысяч или 200 тысяч [сомов]. Это нужно вынести на рассмотрение парламента. Какой размер штрафа должен быть, решат депутаты», — отметил он.

По мнению Жапарова, этот закон сейчас необходим, так как ложь в интернете приводит к ссорам между людьми.

«В суде извиняются или выплачивают компенсацию, и на этом всё успокаивается. Точно такая же ситуация возникает между СМИ и властью. СМИ распространяют ложную информацию о тех, кто у власти, а затем просят прощения и удаляют эту информацию», — заявил президент.

В качестве примера он привел один случай с Радио «Азаттык». По словам президента, издание распространило про него ложную информацию, а когда его пресс-секретарь позвонил в «Азаттык», то в издании «извинились и удалили материал». Глава государства не назвал о каком именно материале идет речь, но вероятно, имел в виду статью журналистки Лейлы Саралаевой о связях российских политтехнологов с предвыборным штабом Садыра Жапарова.

«Но эта информация висела в сети целые сутки. Сколько людей это прочитали? […] Откуда им знать, что “Азаттык” говорит неправду? Можно ли подать в суд за этот поступок “Азаттыка”? Конечно, можно было бы. Но я не стал. Пусть у нас в стране будет свобода слова. Однако их действия не относятся к свободе слова. Думаю, именно для таких случаев, когда распространяются ложные и сеющие панику сообщения, разрабатывается этот законопроект. Пусть законопроект дойдет до парламента, начнутся обсуждения, и тогда посмотрим», — заключил Жапаров.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. Согласно документу, за оскорбление или клевету в СМИ в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».