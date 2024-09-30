Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор в отношении владельца вебкам-студий Даниэля Ажиева еще 31 июля этого года.

По данным суда, он признан виновным за организацию или содержание притонов, распространение предметов порнографического характера, создании ОПГ и в причинении имущественного ущерба путем обмана.

Ажиева приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал его выплатить штраф в 220 тысяч сомов и запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет. До вступления в силу приговора Ажиев останется под стражей в СИЗО ГКНБ.

Даниэля Ажиева задержали 5 июня 2023 года за организацию транснациональной сети вебкам-студий.

Кыргызстанского бизнесмена, известного своим гламурным образом жизни, который он выставлял напоказ в соцсетях, уже обвиняли в изготовлении порнографии и задерживали в 2020 году. Широкую известность Ажиев получил, когда оскорбил кыргызстанцев в своем видеообращении и обвинил в преступлениях сына экс-депутата ЖК Алиярбека Абжалиева, который является сватом экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

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