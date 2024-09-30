Депутат и глава парламентского комитета по международным делам и миграции Улан Примов встретился с замглавы Госдумы РФ Борисом Чернышовым. Они обсудили ситуацию вокруг мигрантов в России.

По словам Примова, кыргызстанцы жалуются на то, что их детей не зачисляют в школы и детсады Москвы и Московской области. Также парламентарий отметил, что мигрантам не разрешают въезжать в РФ и очень долго проверяют их в аэропортах.

«Будучи в рамках ЕАЭС граждане Кыргызстана должны иметь дифференцированный подход»,

— напомнил Примов.

Замглавы Госдумы РФ заявил Примову, что переговоры по этим вопросам пройдут «на разных уровнях». В том числе с московским Департаментом образования, подчеркнул Чернышов.

Об отказах в зачислении детей мигрантов в российские школы кыргызстанцы сообщали в середине сентября. По их словам, детям приходится «сидеть дома», несмотря на то, их родители работают в РФ официально.

В МИД КР, комментируя это, сообщили, что в московских школах «нет свободных мест». По их данным, зачисления в образовательные учреждения ждут 224 ребенка.

В начале сентября в Госдуму поступил законопроект, предлагающий запретить бесплатное образование для детей, чьи родители — мигранты без гражданства РФ. В документе говорилось, что из-за «бесконтрольного» увеличения числа мигрантов якобы не остается мест для детей россиян.

Уже в конце сентября Минпросвещения РФ рекомендовало школам и детсадам принимать не более трех детей мигрантов, «плохо владеющих русским языком». Там уверены, что большая численность таких детей в классах и группах негативно отражается на образовательном процессе.

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