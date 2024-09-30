Госдума РФ на этой неделе рассмотрит пять законопроектов, ужесточающих миграционную политику. Документы планируют внести 1 октября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, предлагается ужесточить наказание за изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев.

Лишать свободы за эти преступления будут от двух до шести лет. Штраф для юрлиц составит от пяти до десяти млн рублей с конфискацией. При этом если преступление совершено повторно — грозит уже от десяти до 60 млн рублей с конфискацией.

По данным МВД, которые приводит Володин, «только за восемь месяцев этого года выявлено 4573 факта подделки документов у мигрантов».

Другим законопроектом депутаты хотят отнести к числу «тяжких» преступлений организацию незаконной миграции организованной группой или «в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений». Наказание за это составит от восьми до 15 лет лишения свободы, штраф от трех до пяти миллионов рублей и лишение права занимать определенные должности.

Кроме того, парламентарии предлагают признать для мигрантов «отягчающим» обстоятельством их незаконное нахождение в РФ, внесудебно блокировать интернет-ресурсы с предложениями незаконных услуг для мигрантов, а также полностью запретить посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов.

«В настоящее время в интернете можно встретить десятки предложений о помощи в тестировании на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства нашей страны»,

— написал Володин.

По его словам, «большинство депутатов поддерживают» такие инициативы, которые «должны способствовать наведению порядка в сфере миграционной политики».

Ранее президент России Владимир Путин уже подписал ряд антимигрантских законопроектов. Так, теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. В подписанном документе упомянут «режим высылки». Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.