Предупреждение: Автор этой колонки, сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин, настолько активно использовал для ее написания нейросеть ChatGPT (версии o1-preview и GPT-4o), что считает ее своим полноценным соавтором. Текст прошел редакционный фактчек «Клоопа» и был отредактирован его редакторами.

Уважаемый господин президент Жапаров!

В вашем недавнем интервью информационному агентству «Кабар» вы оправдали закрытие общественного фонда «Клооп Медиа», представив это как юридический вопрос и отвергнув обеспокоенность по поводу свободы слова. Вы утверждали, что Кыргызстан слишком долго «путал анархию с демократией и сплетни со свободой слова». Более того, вы намекнули, что «Клооп» занимается журналистикой низкого качества, утверждая, что наши расследования были односторонними и клеветническими. Эти утверждения требуют прямого ответа, основанного на фактах и доказательствах, на которые мы всегда опирались.

«Клооп» признан на международном уровне за высокое качество журналистики. Наши расследования получили многочисленные награды, включая премию имени Тома Реннера от Investigative Reporters and Editors (IRE) за серию Plunder and Patronage (вместе с OCCRP и «Азаттыком» мы расследовали преступления Матраимова намного раньше, чем этим занялись власти Кыргызстана), премию Sigma за работу в области дата-журналистики в 2021 году, премию Free Media Pioneer от IPI и IMS, и многие другие. Вряд ли любое другое СМИ в Кыргызстане имеет такой же уровень международного признания как «Клооп». Утверждение, что мы не являемся легитимным и уважаемым расследовательским изданием, просто неправда.

Вы подвергли сомнению качество нашей работы, намекая на то, что «Клооп» занимается односторонними расследованиями, но в своем интервью не привели ни одного конкретного примера этого. Возможно, обвиняя нас в непрофессионализме, вы полагались на решение суда о ликвидации ОФ «Клооп Медиа». Что ж, тогда видимо, нам следует прокомментировать подробнее, как проходил этот судебный процесс.

На этом суде прокуроры заявили, что наши материалы наносят психологический вред гражданам Кыргызстана и приводят к повышенной миграции из Баткенской области. Эти обвинения поддержали эксперты, рутинно сотрудничающие с ГКНБ. При этом один из экспертов признал на суде, что он не тщательно изучал наши материалы. Несмотря на это, обвинение использовало ее показания, чтобы аргументировать, что «Клооп» якобы наносил ущерб психике своих читателей. Эти утверждения можно было бы счесть смешными, если бы они не были частью усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать независимое СМИ. Более того, согласно законам Кыргызстана, подобные обвинения не являются основанием для ликвидации юридического лица.

Мы предполагаем, что такие абсурдные обвинения были специально включены в иск, чтобы позволить говорить критикам (включая вас), что «Клооп» действительно виновен во всех грехах, которые ему приписывают эксперты. Ведь суд, на котором были озвучены эти обвинения, встал не на сторону фонда.

К сожалению, ваше интервью «Кабару» с беспочвенными обвинениями в адрес «Клоопа» только подтверждает наше предположение выше.

Юридическая суть дела против «Клооп Медиа», имеющая под собой хоть какие-то основания, заключалась в обычном техническом вопросе: в учредительных документах фонда якобы не было прямого упоминания журналистики и работы в качестве СМИ. Однако наш устав очень четко обозначал сбор и распространение информации как главную деятельность нашей организацииЧто именно об этом говорилось в уставе?Согласно старому уставу фонда, предметом его деятельности было развитие журналистики в Кыргызстане. А основными целями были повышение информированности молодежи о социально-политических и экономических процессах в КР, предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества площадки для выражения мнения о социально-политических и экономических процессах. Задачами фонда в его уставе были названы анализ событий в КР и за ее пределами, оказание поддержки начинающим журналистам, привлечение широкой общественности к освещению и обсуждению социально-политических и экономических процессов в КР и прочее., чем мы всегда и занимались.

Тем не менее, еще до первоначального решения районного суда мы внесли поправки в устав, прямо указав там журналистику и работу в качестве СМИ, но вышестоящие суды проигнорировали эти изменения. Несмотря на то, что мы использовали все доступные нам правовые механизмы, решение о ликвидации «Клоопа» осталось неизменным. Это показывает, насколько избирательны и предвзяты были судебные процессы. А значит, суды действовали не ради справедливости, а для подавления неугодного власти информационного ресурса.

Господин президент, ваша собственная история делает эту ситуацию еще более тревожной. Когда вы находились в оппозиции, вы возглавляли протесты, которые не всегда были мирными. Вас обвиняли (скорее всего, несправедливо) в том, что вы взяли в заложники губернатора Иссык-Кульской области.

Однако «Клооп» все же объективно освещал ваше дело, подчеркивая, что вы были заключены в тюрьму при обстоятельствах, которые многие считали несправедливыми. Мы отстаивали ваше право быть услышанным и писали, как власти задерживали ваших сторонников, пытались экстрадировать на родину сестру, как вас не отпускали на похороны отца.

Но теперь вы сами используете репрессивные инструменты против тех, кто осмеливается критиковать вас, подавляя и преследуя их.

Сегодня «Клооп» продолжает свою работу и расширяет сеть своих представительств на многие страны, чтобы на организацию было невозможно давить. Наше юрлицо есть в том числе и в Польше — той самой стране, где ваша сестра, Райкуль Жапарова, искала убежище после того, как покинула Кыргызстан.

«Слава богу, здесь не Кыргызстан, где царят несправедливость и беззаконие. Это Европа. Права человека, закон, справедливость здесь превыше всего. Просто так не выдадут несправедливым властям. Мы планируем получить гражданство Польши. Мы хотим жить в стране, где не топчут права человека», — указала тогда она в своем заявлении.

Ирония очевидна: в свое время ваша семья искала убежище в Польше, а теперь одно из наших юрлиц находится в этой стране и обеспечивает безопасность нашей работы. Которая состоит в том числе в освещении подавления свобод под вашим руководством.

В своем интервью вы утверждаете, что решение судов закрыть «Клооп Медиа» законное. Но если суды можно использовать для того, чтобы ликвидировать независимое СМИ, то правовая система, на которую вы опираетесь, не служит справедливости. Она служит сильным — точно так же, как это было, когда вас посадили в тюрьму. Как вы можете ожидать, что народ Кыргызстана поверит в справедливость этих судов, когда они игнорируют доказательства, принимают абсурдные обвинения и не защищают базовые права на свободу слова и прессы?

Если политические реалии Кыргызстана снова изменятся, и вы окажетесь в тюрьме — справедливо или нет — вы сможете рассчитывать на то, что «Клооп» будет освещать ваше дело объективно. Точно так же, как мы освещаем вашу деятельность сейчас, и как мы делали это, когда вы были в оппозиции. Мы будем сообщать правду, независимо от политической обстановки.

Теперь, возвращаясь к вашим комментариям в интервью «Кабару» — в каком-то смысле, господин Жапаров, вы правы. Ликвидация ОФ «Клооп Медиа» в Кыргызстане не окажет значительного влияния на свободу слова, потому что она не остановит работу «Клоопа» — наоборот, это только заставит нас адаптироваться и развиваться.

Даже угроза закрытия одного из наших юридических лиц в Кыргызстане уже сделала нас более гибкими, побуждая нас использовать новые технологии — от искусственного интеллекта до криптовалюты — и расширять нашу работу на глобальном уровне. Наше программное обеспечение для мониторинга выборов, впервые разработанное для выборов в Кыргызстане, уже использовалось независимыми наблюдателями в Зимбабве, Северной Македонии, Венгрии, Польше и Боснии.

Но не заблуждайтесь, господин президент — благодаря вам ситуация со свободой слова в Кыргызстане уже критическая. Хотя это конкретное решение суда не так уж важно, давление на независимые СМИ и просто пользователей соцсетей усиливается. Ваши действия приводят к разрушению тех самых свобод, которые когда-то делали Кыргызстан уникальной страной в регионе. Все больше кажется, что вас запомнят не как лидера, который защищал суверенитет Кыргызстана, а как человека, который потопил островок демократии.