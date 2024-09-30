Сотрудники ГКНБ задержали 27 сентября председательницу Тонского районного суда Иссык-Кульской области Гулзат Абдинасирову. Она подозревается в вымогательстве взятки в 3 тысячи долларов.

По данным спецслужбы, судью задержали после того, как она получила деньги от своего посредника. Во время обыска у нее нашли 2 тысячи 500 долларов, а у ее посредника — остальную сумму.

На следующий день Совет судей КР разрешил привлечь судью к уголовной ответственности. Ей предъявили обвинения по статьям «Вымогательство взятки» и «Злоупотребление должностным положением».

Гулзат Абдинасирову поместили в СИЗО ГКНБ до 17 ноября на время следствия. Спецслужба устанавливает других причастных к преступлению.

Президент Садыр Жапаров назначил Абдинасирову председательницей Тонского райсуда в апреле 2023 года.