Сотрудники ГКНБ задержали 27 сентября председательницу Тонского районного суда Иссык-Кульской области Гулзат Абдинасирову. Она подозревается в вымогательстве взятки в 3 тысячи долларов.
По данным спецслужбы, судью задержали после того, как она получила деньги от своего посредника. Во время обыска у нее нашли 2 тысячи 500 долларов, а у ее посредника — остальную сумму.
На следующий день Совет судей КР разрешил привлечь судью к уголовной ответственности. Ей предъявили обвинения по статьям «Вымогательство взятки» и «Злоупотребление должностным положением».
Гулзат Абдинасирову поместили в СИЗО ГКНБ до 17 ноября на время следствия. Спецслужба устанавливает других причастных к преступлению.
Президент Садыр Жапаров назначил Абдинасирову председательницей Тонского райсуда в апреле 2023 года.