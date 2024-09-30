Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, свергнутый в результате революции 2005 года, рассказал в подкасте «Накта», почему обратился в Жогорку Кенеш с просьбой вернуть ему официальный статус экс-президента.

Акаев утверждает, что его никто не лишал статуса экс-президента в рамках закона и на конституционной основе.

«В 2005 году Бакиев создал комиссию, которая рассмотрела все обвинения, выдвинутые против меня. Никаких оснований и доказательств не было найдено. […] Поэтому в 2008 году Бакиев внес в парламент предложение о лишении Акаева статуса экс-президента. В парламенте, сформированном после новых выборов, большинство составляли сторонники Бакиева. Даже они, рассмотрев результаты комиссии [тогдашнего генпрокурора Азимбека] Бекназарова и [вице-премьера Данияра] Усенова, заявили, что не нашли никаких оснований», — объяснил бывший президент.

По словам Акаева, в 2010 году вопрос лишения его статуса вновь подняли тогдашняя президентка переходного периода Роза Отунбаева и Азимбек Бекназаров, который тогда занимал должность замглавы Временного правительства — «хотя оба знали, что это незаконно».

«Обвинения были те же: первое — богатство, второе — события в АксыО каких событиях речь?Акаев имеет в виду расстрел мирных демонстрантов 17 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в результате которого погибли шесть человек. Демонстранты протестовали против передачи части территорий Кыргызстана Китаю, а поводом для волнений стал арест их земляка — Азимбека Бекназарова, который был тогда депутатом парламента., третье — вопросы по границе с Китаем и Казахстаном. На основании этих трех обвинений они лишили меня статуса декретом. Этот декрет противоречит Конституции. Он нарушает законы Кыргызстана того времени, как прошлые, так и нынешние», — сказал он.

Акаев добавил, что ранее не обращался в парламент Кыргызстана с требованием восстановить его в правах, так как тогда страной правили Бакиев, Отунбаева и Атамбаев и «любой запрос был бы решен в отрицательную сторону», а «нынешняя власть в основном действует в интересах народа и справедливо управляет страной». Также, по словам бывшего президента, у него нет никаких материальных интересов в связи с возвращением ему статуса.

«За 20 лет я ни разу не воспользовался привилегиями экс-президента. В будущем не собираюсь пользоваться ими и не рассчитываю на это»,— заключил он.

Ранее Аскар Акаев обратился в Жогорку Кенеш с просьбой вернуть ему статус экс-президента Кыргызстана. Однако 25 сентября парламент отказал ему в этом. Тем временем, по заявлению замглавы Кабмина Эдиля Байсалова, «нет никаких сомнений» в том, что Акаев продолжает обладать статусом экс-президента.

Сейчас статус экс-президента есть только у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой. Согласно закону, экс-президенты пожизненно получают пожизненную неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое. Все это за счет государства.

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.