Президент Садыр Жапаров прокомментировал госагентству «Кабар» задержание главы госуправления «Унаа» Рустама Джокоева и его сотрудников. Сейчас ГКНБ подозревает их в продаже водительских прав.

По словам главы государства, в начале Джокоев показал себя «добросовестным сотрудником». Поэтому Жапаров решил платить ему надбавку в $2 тысячи из Фонда президента, чтобы тот «не воровал» на своей должности.

«Если ты будешь чист, то и твои подчиненные будут так же работать, поэтому работай добросовестно. Если твоей заработной платы не хватает на жизнь, то я готов из своего спонсорского фонда выделять 2000 долларов в качестве материальной помощи»,

— говорил Жапаров главе «Унаа».

Президент отметил, что его спонсорский фонд небюджетный. Из него он выделяет деньги около 40 руководителям, «так как у них маленькая зарплата».

По словам Жапарова, он не сразу поверил в справедливое задержание главы «Унаа». Однако позже выяснилось, что Джокоев и его сотрудники не только создали коррупционную схему, но и повысили ставку за выдачу незаконных водительских прав — от 40 до 80 тысяч сомов.

«Конечно, не все права были куплены, около 90% граждан сами сдавали экзамен и получали удостоверения на права вождения. В итоге, примерно, 10% прав были куплены»,

— заявил он.

Жапаров подчеркнул, что и дальше «никого жалеть не будут». По его словам, в скором времени директором «Унаа» назначат другого человека, перед которым поставят такие же жесткие требования. Также президент поручил открыть автошколы в 40 районах.

О задержании сотрудников Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава в спецслужбе сообщили 28 сентября. По данным ГКНБ, сумма ежемесячной выручки в одном только филиале ГАРТиВС составляла 10 млн сомов. Всех предполагаемых участников коррупционной схемы задержали и водворили в СИЗО ГКНБ в рамках уголовного дела по статье «Коррупция».

Ранее ряд СМИ сообщали, что ГКНБ задержал несколько специалистов госучреждения «Унаа», в том числе директора ведомства Рустама Джокоева по подозрению в незаконном обогащении.

Рустам Джокоев возглавил ГП «Унаа» в сентябре 2021 года.

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