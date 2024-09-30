Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) разработал законопроект, ужесточающий антикоррупционные меры в Кыргызстане. Помимо реальных сроков вместо штрафов, в комитете предлагают пожизненно запрещать замешанным в коррупции людям работать на госдолжностях. По действующему Уголовному кодексу подобный запрет длится максимум три года.

Но это еще не все — такой же запрет в ГКНБ предлагают ввести и для близких родственников коррупционеров. То есть, если вашего отца или вашу сестру осудили за коррупцию, вы уже никогда не сможете попасть на госслужбу.

«Близкие родственники, дети, родители этих людей не должны назначаться на госдолжности. Только так мы сможем остановить [коррупционеров]. Коррупционер, если не будет о себе думать, то пусть хотя бы подумает о своей семье», — говорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 18 сентября во время открытия очередного здания комитета в Баткенской области.

Перед законом все равны?

Юрист Нурбек Токтакунов считает запрет занимать госдолжности для родственников коррупционеров дискриминационным и сравнивает с советской системой «врагов народа», когда родственников «врага» так же наказывали.

«Это естественный процесс после принятия ХанституцииЧто это? Так Токтакунов назвал новую Конституцию Кыргызстана, принятую в 2021 году, после того, как Садыр Жапаров пришел к власти. От слов «хан» и «Конституция»., в ней заложены основы всех дискриминаций, которые будут постепенно реализовываться на практике. Не надо этому удивляться. В Конституции больше нет системы сдержек и противовесов — все решает вертикаль [власти]. А значит, произвол неизбежен», — считает юрист.

Но даже в измененной Жапаровым Конституции остались нормы о том, что никто не может подвергаться дискриминацииГде именно? Статья 24 часть 1 Конституции Кыргызстана по признаку происхождения, имущественного или иного положения и других обстоятельств. В ней же говоритсяГде именно? Статья 37 часть 3 Конституции Кыргызстана о том, что граждане Кыргызстана имеют равные права и равные возможности при поступлении на госслужбу.

Юристка Таттыбубу Эргешова говорит, что законопроект ГКНБ нарушает фундаментальные принципы прав человека.

«Предложение о дисквалификации родственников осужденных за коррупцию нарушает принцип индивидуальной ответственности, согласно которому каждый отвечает только за свои действия. […] Это создает неравные условия для родственников осужденных за коррупцию и нарушает принцип равенства всех перед законом. Важно, чтобы антикоррупционные меры были направлены на усиление ответственности самих правонарушителей, а не на наказание их близких», — объясняет она.

Токтакунов же объясняет решение Ташиева ужесточить антикоррупционный закон популизмом, так как, по мнению юриста, в Кыргызстане все равно останутся «неприкасаемые коррупционеры».

«Действительно ли идет борьба с коррупцией? Потому что кого они [ГКНБ] назначают коррупционерами, по какому признаку — мы ничего не знаем. Только ГКНБ решает, кого поймать, а кого — нет. […] Это избирательный подход. А избирательный подход в борьбе с коррупцией — это уже борьба коррупции с коррупцией», — считает юрист.

По словам Токтакунова, при всей этой показательной борьбе с коррупцией власти сами по сути узаконили коррупцию законом о легализации доходов.

Ужесточение антикоррупционных законов

Законопроект ГКНБ в целом сильно ужесточит антикоррупционные законы. Из Уголовного кодекса предлагают убрать штрафы по статьям о коррупции, злоупотреблении должностным положением, превышении власти, незаконном обогащении и получении взятки.

Подсудимые по этим статьям в случае обвинительного приговора будут получать реальные тюремные сроки, даже если они сотрудничали со следствием, признали вину и выплатили весь материальный ущерб.

При этом и Ташиев, и президент Садыр Жапаров говорят о значительном уменьшении уровня коррупции в стране. Например, в ноябре 2023 года Жапаров заявлял, что взяточничество искоренено на целых 90% и что это привело к увеличению бюджета страны.

С 2020 года Кыргызстан стабильно опускается в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация Transparency International. Если в 2021 года Кыргызстан занимал 124-е место, то в 2024 году опустился 141 места.

В организации утверждают, что за четыре года Кыргызстан превратился из оплота демократии в «авторитарное государство, где система правосудия используется для преследования недовольных режимом».