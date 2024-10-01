На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бактыбек Сыдыков раскритиковал политику Кабмина, которая «плодит» госпредприятия.

Всего, по данным Госагентства по управлению госимуществом, с 2021 года в стране создано около десяти новых госпредприятий.

«Начиная с 2021 года финансовые активы и капитализация выросли на 54,5%, вложили примерно 92 млрд сомов. В нефинансовые активы — 162 млрд сомов за три неполных года»,

— рассказал на заседании глава Минфина Алмаз Бакетаев.

По его словам, эти госпредприятия приносят дивиденды: в 2023 году от них поступило 18 млрд сомов в качестве дивидендов, а в 2024 году — свыше 21 млрд сомов.

Сыдыков же в ответ заявил, что дивиденды приносят лишь шесть предприятий.

«Результата нет, его и не может быть. Говорят, что ранее было 96 предприятий и их сокращают сейчас. Потому что остальные не нужны, кроме этих шести. Говорили, чтобы продали их. […] А мы все больше плодим и плодим эти госпредприятия. […] «Кыргызиндустрия» создала более 18 предприятий, но слышу, что работают только три. Как скандально закрылось ГП «Кыргыз туризм». Может, остановим это?»

— возмутился нардеп, предложив отдать госпредприятия частному сектору.

В конце июня Жогорку Кенеш принял поправки в законы «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» и «О конкуренции». Документ содержит нормы, позволяющие государству вводить монополию в любых сферах экономики. Однако, по мнению экспертов, документ несет большие риски для экономики страны.

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