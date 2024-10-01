В ГКНБ 1 октября сообщили о том, что владельцы здания торгового центра «Детский мир» в Бишкеке добровольно передали его государству.

По данным спецслужбы, владельцами ТЦ были люди, аффилированные с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Здание торгового центра оценили в 900 млн сомов.

Как рассказали в ГКНБ, до приватизации на месте торгового центра была швейная фабрика «40 лет Октября». В 2004 году ее вывели в частную собственность. Тогда 13 тысяч квадратных метров получило ОсОО «Рос-Трейд».

Затем директором предприятия стал некий А.М.С, а его доверенным лицом — некий А.А. В 2009 году директор захотел стать единоличным владельцем, утверждают в спецслужбе. Для этого А.М.С якобы вступил в партнерские отношения с Камчы Кольбаевым.

«Последнему передано 50% доли компании ОсОО «Рос-Трейд» и трехэтажное здание с коммерческими помещениями площадью 2900 кв. метров», — заявили в Госкомитете.

Уже в 2020 году А.М.С. продал здание «Детского мира» инвестору за $6 млн. Согласно договору, по данным ГКНБ, из них $2,3 млн получил Кольбаев.

«А.М.С» водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. ГКНБ подозревает его в финансировании ОПГ. По этой статье ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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