В спецслужбе заявили, что компания «Аю» «добровольно передала» на баланс государства спорткомплекс в Сокулукском районе.

По данным Госкомитета, до строительства комплекса там находился бассейн. В 2010 году его реконструировали под оздоровительный центр.

Спецслужба оценивает объект в 267 млн 639 тысяч сомов. Его площадь составляет более двух тысяч квадратных метров.

Ранее ГКНБ задержал экс-президента «Аю Холдинг» Бактыбека Омуракунова по делу о финансировании ОПГ. После беседы с чекистами он «отрекся от связей с ОПГ и идеологии криминалитета».

По версии следствия, Омуракунов имел финансовые взаимоотношения с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Также в Госкомитете утверждают, что следствие установило связь Омуракунова с Салимом Абдувалиевым (Салим Бойвачча), которого называют лидером преступного сообщества Узбекистана.

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