Об этом министр энергетики Таалайбек Ибраев сказал в прямом эфире «Биринчи Радио».

Однако Ибраев также сообщил, что отключения могут быть в случае проведения регламентных работ — на полчаса или час.

«Мощность трансформаторов ограничена, если их использовать чрезмерно, они загорятся. Поэтому, когда использование достигнет 90%, их отключат, переведут на другие фидеры и отрегулируют. В это время электричество может отключиться на полчаса»,

— объяснил он.

По словам Ибраева, в этом году в Токтогульском водохранилище уже больше воды, чем в прошлом году. За месяц планируется собрать еще 200 млн кубометров воды.

Кроме того, глава Минэнерго рассказал, что из бюджета выделены деньги на капитальный ремонт Бишкекской ТЭЦ. Соответствующие работы уже идут.

В прошлом году из-за дефицита электроэнергии был введен режим чрезвычайной ситуации в энергосекторе КР. Такой указ подписал президент Садыр Жапаров. Согласно нему, ЧС установлен до конца 2026 года.

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