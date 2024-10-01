В правозащитной организации «Международное партнерство по правам человека» (IPHR) заявили, что свобода слова в Кыргызстане «значительно ухудшилась».

Как говорится в анализе организации, в Кыргызстане медиа-климат испортился «из-за обысков и арестов журналистов, а также блокировок сайтов СМИ». Кроме этого, в центре Бишкека все еще запрещено проводить акции протеста — это нарушение прав человека, отмечают правозащитники.

Беспокойство у правозащитников также вызвало принятие закона «об иноагентах». Они считают, что закон устанавливает «навязчивый и стигматизирующий» надзор над НПО со стороны государства.

«Несоблюдение [закона] может привести к серьезным последствиям, включая приостановление или ликвидацию НКО. Некоторые НКО самоликвидируются, а другие ограничивают свою деятельность, чтобы избежать последствий», — добавили в IPHR.

По мнению правозащитников, власти в странах ЦА используют «опасения по поводу дезинформации и разрушения “традиционных ценностей”» как предлог, чтобы ограничивать гражданское общество.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop