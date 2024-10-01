Такое распоряжение 1 октября подписал президент Садыр Жапаров. Ранее Улан Карыпбеков был директором Госагентства по делам госслужбы.

Другим распоряжением глава государства освободил от этой должности Рустама Джокоева, которого недавно задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции. Вместе с Джокоевым задержали и несколько сотрудников госучреждения «Унаа». По данным спецслужбы, сумма ежемесячной выручки в одном только филиале ведомства составляла 10 млн сомов.

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